Asti Spumante e Moscato, 30 milioni di bottiglie per i brindisi (il 90% all’estero)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Saranno circa 30 milioni, il 30% sul totale produttivo di quest’anno, le bottiglie Asti Spumante e Moscato d’Asti stappate in occasione delle feste di fine anno. Di queste, solo una su 10 in Italia e le altre 9 sulle tavole di tutto il mondo, a conferma del successo all’estero delle storiche bollicine aromatiche made in Piemonte.

La stima arriva dal Consorzio Asti Docg che conferma come l’Est Europa (in particolare Russia, Ucraina, Polonia, Lettonia, Lituania) – nonostante la guerra ormai in corso da quasi due anni – concentra il 30% del mercato.

Stessa quota per l’Europa occidentale, dove rimane alto il gradimento del Regno Unito (6% della domanda complessiva) ma anche di Germania e Austria. Un altro 25% va negli Usa. E tra i Paesi extraeuropei, il Consorzio segnala «gli emergenti latino-americani, a partire da Perù e Messico, e l’Asia, oggi a tutti gli effetti area sempre più strategica».

Loading...

«In Italia e nel mondo – ha detto il presidente del Consorzio Asti Docg, Lorenzo Barbero – i nostri vini sono da sempre sinonimo di famiglia, feste e brindisi soprattutto casalinghi. Una tradizione che si rinnova da oltre un secolo per 2 prodotti oggi quanto mai contemporanei, la cui versatilità si presta per la mixology e, al tempo stesso, a una bassa gradazione sempre più richiesta dal mercato».

Il vitigno Moscato Bianco che dà vita alla denominazione spumantistica più antica d’Italia è coltivato in 51 comuni della Provincia di Alessandria, Asti e Cuneo. A oggi le aziende consorziate sono 1.013, divise tra 50 case spumantistiche, 778 aziende viticole, 153 aziende vitivinicole, 17 aziende vinificatrici e 15 cantine cooperative. Il 90% delle circa 100 milioni di bottiglie prodotte (per un giro d’affari che supera i 400 milioni) viene esportata.