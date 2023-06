Astino in festa per i 150 anni del Linificio e Canapificio Nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Linificio e Canapificio Nazionale , filatura liniera d'eccellenza di Marzotto Group, ha celebrato 150 anni di ininterrotta attività con un evento presso il Monastero di Astino, nel cuore della valle della biodiversità di Bergamo, area in cui sono custoditi autentici tesori naturali, tra il quali il campo di lino coltivato dall’azienda. Gli ospiti hanno potuto osservare da un punto di vista privilegiato, in volo sulle mongolfiere, lo splendido scenario e il campo di lino in fiore, una coltivazione, quella del lino, riportata in Italia dall’azienda nel 2018.

Evento per duecenti invitati

Il traguardo è stato celebrato dal ceo Pierluigi Fusco Girard (nella foto qui sopra), che ha accolto gli ospiti, tra i quali il ceo di Marzotto Group Davide Favrin, insieme a oltre duecento tra clienti, partner, collaboratori, associazioni che hanno contribuito alla storia dell'unica filatura che per 150 anni si è mantenuta continuativamente operativa e che è oggi uno dei fiori all'occhiello di Marzotto Group e che a febbraio 2023 ha ottenuto la certificazione internazionale di azienda B Corp.

Loading...

Tutto iniziò da Monastino

Il campo del monastero (nella foto qui sopra) si può considerare il capofila di una serie di campi estesi in tutta Italia da cui lo scorso anno è nato Lino d'Italia, il primo filato, di lino 100% italiano tracciato con tecnologia blockchain, a conferma dell'obiettivo di promuovere il recupero della coltura e della cultura del lino.

Una passione contagiosa: la scelta di Lanerossi

Il fascino e le qualità del lino hanno conquistato anche Lanerossi, che ha scelto i filati di Linificio e Canapificio Nazionale (qui sopra) per la sua nuova collezione di tessili per la zona notte: le vetrine dello showroom di via Mercato 5, a Milano, sono in questi giorni una presentazione della collaborazione tra le due aziende storiche del gruppo.

L’invito del ceo Fusco Girard

«Quello che più ci avete trasferito in questi 150 anni, è stata proprio la necessità di perseguire il bello – ha raccontato il ceo Fusco Girard –, che poi è quello che ci ha portato a sviluppare quel senso di responsabilità che rimane indelebile nel dna dell'azienda e che oggi la spinge ogni giorno a dare sempre più valore sia estetico, che culturale, che intrinseco, che qualitativo al filato di lino, che ci porta ad agire in modo tale che, senza compromessi, il lino debba essere difeso nella sua eleganza, bellezza, ma anche di responsabilità e rispetto per l'ambiente».