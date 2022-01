Astm, commessa per Penn Station a New York per 1,85 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Astm Group, attraverso la propria controllata statunitense Halmar International, si è aggiudicata il contratto per la progettazione e costruzione della «Penn Station Access» a New York. L’iniziativa, promossa dalla Metropolitan Transportation Authority di New York, ha un valore di 1,85 miliardi di dollari, circa 1,64 miliardi di euro. L’opera, la cui ultimazione è attesa in circa 63 mesi, avrà infine un importante impatto occupazionale: si stima infatti che il progetto creerà circa 4.500 posti di lavoro diretti e altri 10mila posti indiretti.

La commessa prevede la progettazione e la costruzione di quattro nuove stazioni ferroviarie e l’ampliamento di gran parte della linea esistente con il raddoppio degli attuali due binari a quattro binari, per una lunghezza complessiva di oltre 30 chilometri di binari nuovi e riabilitati. Il progetto comprende anche l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di segnalamento, alimentazione e comunicazione, la costruzione di nuove stazioni di interscambio e di sottoservizi e il miglioramento di quattro viadotti.

Una volta completata, l’opera migliorerà la connettività dei trasporti regionali del distretto di New York prevedendo il raddoppio dell’attuale linea ferroviaria «Metro-North» dal Bronx a Manhattan con una forte riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta che risulta tra le più affollate e congestionate della città. Tra le opere che vedono attualmente impegnata Halmar International sempre nella città di New York vi è il progetto della «Van Wyck Expressway» del valore di circa 320 milioni di dollari assegnato nel 2020 che prevede la riabilitazione stradale di una delle maggiori arterie di collegamento tra la città e l’aeroporto di Jfk. Di maggiori dimensioni è l’espansione della linea ferroviaria di Long Island («Long Island Railroad» - Lirr) del valore di circa 1,8 miliardi di dollari assegnata nel 2018.