Astm, deciso l’addio alla Borsa per crescere ancora con l’M&A Scatta l'Opa per il delisting: Gavio e Ardian al 100% per lo sviluppo internazionale. Il titolo sopra il prezzo d'Opa: 25,6 euro ad azione per 1,71 miliardi di esborso di Laura Galvagni

(Bloomberg)

Scatta l'Opa per il delisting: Gavio e Ardian al 100% per lo sviluppo internazionale. Il titolo sopra il prezzo d'Opa: 25,6 euro ad azione per 1,71 miliardi di esborso

3' di lettura

Astm chiude la prima seduta di Borsa successiva all’annuncio dell’Opa finalizzata al delisting da parte dei soci di controllo, ossia la famiglia Gavio e il fondo Ardian, leggermente sopra il prezzo dell’offerta. In particolare, il titolo ha chiuso in progresso del 27,63% a 25,68 euro contro i 25,6 euro messi sul piatto dagli azionisti. Gavio e Ardian, attraverso il veicolo Naf 2 si sono rivolti al mercato per acquistare il 47,638% della holding infrastrutturale che gestisce 4.400 chilometri di autostrade...