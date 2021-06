Astm ed Ima hanno aperto una strada per altri imprenditori italiani

4' di lettura

Con il successo dell’OPA (Astm dice addio alla Borsa: l'Opa supera il 95% del capitale) promossa dalla famiglia Gavio e da Ardian si compie un percorso di lungo termine avviato con l’ingresso di Ardian nella catena di controllo e con la razionalizzazione della stessa attraverso la fusione SIAS. L’operazione continua il trend, ben descritto da un recente studio della Consob , di operazioni volte al delisting più che a cambi di controllo e ancor meno a operazioni di acquisto ostile, che era in origine il caso standard per cui la normativa era stata pensata.

L’operazione ha motivazioni generali, che possono far presagire operazioni simili, e motivazioni più specifiche, che coinvolgono una sempre maggior frequente collaborazione stretta tra famiglie imprenditoriali e fondi di private equity.

Le motivazioni generali sono due.

La prima è data dalla difficoltà a stare in borsa quando si ha alta variabilità nella prevedibilità dei risultati. Quando un amministratore delegato di una società quotata comunica i piani aziendali definisce la velocità del tapis roulant su cui deve correre per i prossimi quadrimestri. Gli analisti acquisiscono le informazioni, le inseriscono in, più o meno, complessi fogli di calcolo e determinano il valore attuale dei flussi di cassa futuri, i.e. l’enterprise value dell’azienda. Da quel momento se l’azienda tiene sul tappeto la velocità definita, nulla cambia e il titolo sale del suo ritorno atteso. Nel caso, invece, che la velocità cambi o che l’azienda acceleri o, peggio, rallenti per un quadrimestre, il valore del titolo inizia a oscillare. Le oscillazioni non piacciono agli investitori: fanno deviare i loro fondi dai benchmark e rendono instabili i ritorni. Ecco perché quando si prevede di dover fare scatti e frenate nel prossimo futuro è meglio scendere dal tapis roulant.

La seconda motivazione è legata alle due componenti del premio per il rischio che l’azienda deve riconoscere ai suoi investitori. La componente specifica, in gergo beta, aumenta con la variabilità relativa storica del titolo e quindi i cambi di velocità fanno aumentare il ritorno richiesto. La componente generica, il premio per il rischio di mercato, è attualmente più alta nel mondo quotato che in quello non quotato. Questo fa si che, in molti casi, i private equity possano riconoscere un valore maggiore rispetto ai mercati finanziari. È la prima volta che questo succede da quanto Modigliani-Miller hanno costruito il modello (Istor) per valutare gli asset nei mercati finanziari, CAPM, e sta succedendo perché i tassi bassi spingono in basso anche il premio per il rischio, ma l’investitore di borsa ci mette del tempo ad allineare le sue attese di premio per il rischio.