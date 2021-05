Astm scatta a Piazza Affari e si avvicina a nuovo prezzo opa

1' di lettura

Scatto di Astm a Piazza Affari, dove i titoli della società autostradale, quotati fuori dal FTSE MIB, mettono a segno la migliore prestazione dell'intero listino milanese con un rialzo arrivato anche oltre gli otto punti. Le quotazioni si avvicinano così al nuovo prezzo dell'opa lanciata dalla famiglia Gavio insieme al fondo Ardian, che venerdì sera hanno rilanciato l'offerta a 28 euro per azione dai precedenti 25,6, portando il controvalore complessivo dell'operazione a 1,85 miliardi. Il nuovo prezzo incorpora un premio del 40,8% rispetto alla chiusura del 19 febbraio, data di annuncio dell'opa. In seguito al rialzo il periodo di adesione, che doveva chiudersi oggi, è stato esteso al 24 maggio.

Alla luce delle azioni già consegnate e degli impegni ad aderire ricevuti dalla cordata Gavio-Ardian, Equita stima che l'opa abbia raggiunto il 78% del capitale. «Restando valido l'obiettivo del 90%, l`opa ha in ogni caso raggiunto la condizione minima del 67,7% del capitale con la possibilità, per l`offerente, di promuovere il delisting di Astm, come annunciato nel documento di offerta, attraverso fusione con una società non quotata del gruppo», sottolineano gli analisti.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)