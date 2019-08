Aston Martin, anche il garage deve essere a regola d’arte

Partendo dal presupposto che una supersportiva o una classica, ma di grande prestigio, richiede una sistemazione all'altezza del blasone che rappresenta oltre che delle sue caratteristiche anche il garage va progettato su misura e soprattutto non da esperti qualunque. A lavorare a questo programma c'è anzitutto il team del Design di Aston Martin che a sua volta si avvale del supporto di architetti di fama, oltre che di professionisti del design per gli interni in grado di allestire un ambiente unico, sia in tema di lusso che per le caratteristiche oltre ad essere realizzato intorno all'auto. Insomma uno spazio ideale per mostrare delle opere d'arte automobilistiche. L'idea della Casa inglese è quello di venire incontro sia alle esigenze dei tanti collezionisti nel mondo, ma anche di chi possiede soltanto una supercar. Progetti, dunque, pensati sia per le auto di oggi che per le storiche.