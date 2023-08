Aston Martin DB12 Volante: debutta spider da 680 cavalli

Tetto apribile: elemento centrale della Volante

L’elemento centrale dell’esperienza Volante è il tetto ad azionamento elettrico.

Dotato di otto strati di isolamento, il tettuccio in tessuto è perfezionato acusticamente per migliorare il comfort dell’abitacolo. Quando è sollevata, la linea del tetto splendidamente definita mantiene il profilo della DB12 immacolato. Quando è abbassato, il meccanismo K-fold si posiziona in basso sotto la copertura rigida tonneau per creare un’elegante coda.

Il tettuccio impiega 14 secondi per aprirsi e 16 secondi per chiudersi e può essere utilizzato fino a 50 km/h e in presenza di vento contrario. Inoltre, l’azionamento può essere gestito anche da remoto, purché si trovi entro il raggio di due metri dalla vettura.

Personalizzazione extra

Q by Aston Martin, il servizio di personalizzazione extralusso, permette a chi lo desidera di dare la propria impronta alla DB12 Volante. Accedendo alle competenze dei designer e degli artigiani di Q, i clienti possono godere di un percorso di personalizzazione unico che può andare da un singolo piccolo dettaglio distintivo alla progettazione e alla produzione su larga scala di componenti completamente personalizzati. Con Q by Aston Martin a disposizione per realizzare la visione del cliente per la sua DB12 Volante definitiva, non ci sono davvero limiti.

La produzione di DB12 Volante dovrebbe essere già iniziata mentre le consegne sono previste negli ultimi tre mesi dell’anno.