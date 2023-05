Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Aston Martin DBS Superleggera potrebbero risparmiare 6.940 euro anno, a cui aggiungere i 1.930 euro di bollo.

La DBS Superleggera, il cui nome rende omaggio alla carrozzeria italiana Touring Superleggera con la quale in passato la casa inglese ha collaborato, va a sostituire la Vanquish S e si pone al vertice della gamma Aston Martin. La GT inglese propone l'evoluzione dei concetti aerodinamici introdotti sulla DB11, che consentono un carico aerodinamico di 180 kg alla massima velocità - il valore più alto in assoluto fatto registrare da una Aston Martin - per un’aderenza ottimale in ogni situazione. Il peso di 1693 kg (per un rapporto peso/potenza pari a 2,33 kg/Cv) è frutto dell’ampio utilizzo di alluminio e fibra di carbonio. Potenza e coppia sono distribuite alla trazione posteriore attraverso una nuova trasmissione automatica a otto rapporti ZF con differenziale meccanico a slittamento limitato e torque vectoring, per una guida precisa e dinamica in ogni situazione, che può essere “personalizzata” attraverso le tre modalità GT, Sport e Sport Plus. Nel dettaglio la versione scelta è la Aston Martin DBS Superleggera, lunga 471 cm, larga 197 cm, alta 128 cm. Nella versione DBS Superleggera costa 314.588 euro con motore a benzina di 5.204 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 532 kW (725 CV) ed una coppia massima di 900 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 78 litri. Le emissioni di CO2 sono di 285 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 339 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.693 kg.



