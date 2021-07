Aston Martin DBS Superleggera

La Gt inglese propone l'evoluzione dei concetti aerodinamici introdotti sulla DB11, che consentono un carico aerodinamico di 180 kg alla massima velocità - il valore più alto in assoluto fatto registrare da una Aston Martin - per un’aderenza ottimale in ogni situazione. Il peso di 1693 kg (per un rapporto peso/potenza pari a 2,33 kg/Cv) è frutto dell’ampio utilizzo di alluminio e fibra di carbonio.

La potenza massima è di 725 cv.



