Aston Martin Dbx, corre verso il debutto il primo suv della casa inglese

1' di lettura

Mentre si avvicina lapresentazione, DBX, il primo SUV Aston Martin, ha raggiunto le fasi finali di collaudo e oggi il Marchio inglese è in grado di confermare le peculiarità del prodot to pi ù versati le del la sua storia. Nella più ampia valutazione di guida su pista in condizioni reali mai svolta nelle varie sedi del mondo – inclusi i due principali centri tecnologici del Marchio a Silverstone nel Regno Unito e Nürburgring in Germania – l'Ingegnere Capo Matt Becker e il suo team hanno focalizzato l'attività di sviluppo sull'obiettivo di garantire l'ampia capacità dinamica attesa dal DBX. Durante le prove di resistenza sul circuito del Nürburgring, il DBX ha raggiunto velocità in curva pari a quelle della Vantage, l'auto più sportiva del Marchio, raggiungendo dati di frenata superiori a quelli di Super GT e DBS Superleggera. Questa combinazione di prestazioni ha già permesso al team di Aston Martin di compiere un giro a Nordschleife in meno di 8 minuti durante il regime di collaudo. Il DBX sarà dotato di un motore twin turbo V8 da 4.0 litri. Benché riconducibile alle attuali auto sportive Aston Martin Vantage e DB11, il motore del DBX supera le prestazioni di questi modelli assicurando 550 CV e 700 Nm di coppia. Le prove ad alta velocità hanno dimostrato la capacità del DBX di superare i 290 km/h (i dati finali di velocità massima e accelerazione verranno confermati nelle fasi finali dei test). Il DBX sarà presentato il prossimo dicembre.