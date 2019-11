Aston Martin Dbx, il nuovo super suv debutta a Milano Inaugurata la nuova concessionaria in viale Certosa a Milano. Per l'occasione, il Ceo di Aston Martin, Andy Palmer, svela in anteprima europea la nuova Dbx, il primo suv della storia del marchio di lusso inglese di Alfonso Rizzo

Aston Martin Dbx, una supercar travestita da suv

Aston Martin Milano inaugura la nuova concessionaria in viale Certosa.

Per l'occasione, il Ceo di Aston Martin, Andy Palmer, svela in anteprima europea la nuova Dbx, il primo Suv della storia del marchio di lusso inglese.

Con l'apertura della concessionaria di viale Certosa a Milano, salgono a due i punti vendita ed assistenza Aston Martin nel nostro Paese. La nuova struttura milanese del prestigioso marchio inglese situata in una palazzina di tre piani su 1.600 mq realizzata dalla Gino si aggiunge infatti alla rappresentanza bolognese di EmilianAuto, posizionandosi nel cuore del mercato italiano delle vetture di lusso. A suggellare l'importante evento, il Ceo di Aston Martin, Andy Palmer ha svelato in anteprima europea la nuova Dbx, primo Suv del brand.

Il nuovo dealer ospita vetture della serie «Timeless», ovvero il programma dell'usato certificato concepito per garantire massima sicurezza e tranquillità a chi acquista una Aston Martin di seconda mano disponibile soltanto presso le Concessionarie autorizzate. Lo spazio è stato volutamente progettato all'insegna della flessibilità per poter fungere da sede per eventi esclusivi. La concessionaria può contare su un team assistenza dedicato e su un'officina a cinque postazioni in cui operano tecnici di appositamente addestrati presso il quartier generale di Gaydon.

La nuova concessionaria Aston Martin in viale Certosa

Con l'apertura della concessionaria milanese, Aston Martin Europe opera attraverso 40 concessionarie presenti in 19 Paesi.

Fondata nel 1959, la concessionaria Gino ha iniziato ad espandersi alla fine degli anni Ottanta. Partendo dalla provincia di Cuneo, si è affermata dapprima in tutto il Piemonte e la Liguria. Lo scorso anno ha acquisito il Gruppo Policar. estendendosi così anche in Toscana e da oggi è presente anche in Lombardia. L'8 ottobre 2018 Gino Group ha infatti consolidato il proprio progetto “Luxury & Motorsport” legandosi con il brand Aston Martin, proprio alla vigilia del suo 60° anniversario.