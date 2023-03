Aston Martin firma i nuovi computer Lenovo

Lenovo ThinkStation PX, P7 e P5

La workstation di punta è la ThinkStation PX pensata per offrire la massima potenza per "flussi di lavoro estremi ". Tra i suoi componenti spiccano le Cpu Intel Xenon fino a 120 core a 4,1 GHz e supporto per un massimo di quattro Gpu Nvidia RTX 6000 Ada Generation, ciascuna con 48 GB di Vram. La Ram di sistema è di 2 TB di tipo Drr5 a 4.800 MHz, mente lo spazio di archiviazione raggiunge i 60 Terabyte con la possibilità di inserire fino a nove unità di archiviazione. Offre compatibilità con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e diverse porte USB-C e USB-A. Thinkstation PX include un alimentatore con una potenza di 1.850 Watt, oltre alla possibilità di aggiungere alimentatori ridondanti.

ThinkStation P7 si distingue per la sua architettura "rivoluzionaria". Questo perché include processori Intel Xenon W che supportano fino a 56 core in un singolo socket. Con questa tecnologia, Lenovo intende fornire la potenza necessaria per gestire carichi di lavoro che in precedenza " dipendevano da server o risorse nel cloud ". La workstation può contenere fino a tre Gpu Nvidia RTX 6000 Ada a doppio slot e dispone di 1 TB di RAM DDr5 a 4800 MHz e fino a 52 TB di spazio di archiviazione. Si possono inserire fino a un massimo di 7 unità di archiviazione. L'alimentatore nel caso del modello P7 è ridotto a 1.400 watt, e in termini di connettività ha le stesse caratteristiche della workstation PX.

L'ultimo modello annunciato, la ThinkStation P5, è progettato per soddisfare la richiesta degli utenti che necessitano di elevati livelli di prestazioni, scalabilità IT e facilità di gestione aziendale.

Questa workstation si basa su processori Intel Xeon W fino a 24 core a 4,8 GHz, e supporta fino a 2 Gpu Nvdia Rtx A6000 con 48 GB di VRAM. La RAM Ddr5 raggiunge i 512 GB, mentre lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 48 TB , con un massimo di 6 unità di archiviazione in totale.