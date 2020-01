Aston Martin, il miliardario Stroll entra con il 20%. Bonomi resta il primo socio Il gruppo inglese ha annunciato un rafforzamento del capitale per complessive 500 milioni di sterline e l’apertura del capitale al magnate della Formula 1 di Eleonora Micheli

Volano del 25% le azioni di Aston Martin alla Borsa di Londra, festeggiando l'ingresso nel capitale della società da parte del miliardario canadese, Lawrence Stroll, il proprietario della scuderia di Formula 1, Racing Point. L'azienda che produce le auto di James Bond ha annunciato un rafforzamento del capitale per complessive 500 milioni di sterline. Inizialmente una prima tranche di fondi, pari a 182 milioni di sterline, verrà versata da un consorzio capitanato da Stroll, che conquisterà una partecipazione pari al 16,7% del capitale. Livello, quest'ultimo, che salirà attorno al 20%, in occasione di un secondo aumento di capitale e quando Stroll stesso verrà nominato presidente della casa auto. Tra l'altro la scuderia Racing Point del magnate prenderà il nome di Aston Martin dalla stagione 2021, mentre per quest'anno la casa britannica continuerà a essere sponsor della Red Bull. La nota di Aston Martin precisa che dopo l'iniziale rafforzamento di capitale, verrà lanciata una nuova operazione da 318 milioni di sterline che gli attuali azionisti, ossia Prestige/Strategic European Investment Group (SEIG) e Adeem/Primewagon, si sono impegnati ad approvare. Va ricordato che SEIG fa capo al fondo Investindustrial dell'italiano Andrea Bonomi, mentre Adeem/Primewagon è una società con in Kuwait.

Bonomi resta il primo azionista con il 27%



Complessivamente, al termine di entrambi gli aumenti di capitale, i due azionisti storici ridurranno la presa dal 61% al 50,5% complessivamente del capitale della casa auto. Il fondo di Bonomi rimarrà il primo azionista, ma la sua partecipazione si diluirà dal 33% al 27%, mentre Adeem passerà dal 28% al 23%. Del resto la nota spiega che i due azionisti si sono irrevocabilmente impegnati a sottoscrivere rispettivamente il 100% e il 50% dei diritti relativi all'aumento di capitale. Entrerà inoltre di nuovo in gioco il consorzio di Stroll, sottoscrivendo ulteriori 54 milioni di sterline e alzando a complessivi 235 milioni di sterline l'impegno complessivo.

L'operazione consentirà di migliorare la situazione finanziaria e la liquidità di Aston Martin, in modo da finanziare il rilancio della società, che per altro subito otterrà un prestito dallo stesso Stroll, attraverso la sua Yew Tree Overseas Limited, di 55,5 milioni di sterline (che poi otterrà indietro dopo l'aumento di capitale).



Il miliardario canadese siede su oltre 2 miliardi di sterline

«I mezzi freschi assicureranno un avvenire di lungo periodo», ha detto l'attuale numero uno, Andy Palmer, che per altro ha aggiunto: «Stroll apporterà anche la sua solida esperienza nel comparto auto e soprattutto nel settore lusso». Il miliardario canadese, fondatore della squadra Racing Point, dispone di una fortuna superiore ai 2 miliardi di sterline che ha creato investendo in passato in marchi di lusso come Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Michael Kors.

Nel consorzio di Stroll imprenditori e big della moda

La nota di Aston Martin indica che il consorzio capitanato da Stroll è formato da diverse persone tra importanti manager e imprenditori del calibro di André Desmarais, ex ad di Power Corp. Canada, Michael de Picciotto, vicepresidente del board di Engel & Volkërs, Silas Chou, lo storico socio di Stroll nel settore della moda, John Idol, presidente e numero uno di Capri Holdings, Lord Anthony Bamford, presidente di JCB, e John McCaw, ex proprietario di McCaw Cellular.

