Aston Martin Valkyrie Amr Pro, hypercar nata per il record a Le Mans

Nessun vincolo di omologazione, regolamentare o legato all'immatricolazione. E' nata così la nuova Aston Martin Valkyrie Amr Pro, hypercar da 1015 cavalli e attesa entro l'ultimo trimestre del 2021. Derivata dalla Aston Martin Valkyrie, grazie ad una radicale evoluzione diventa ancora più aggressiva performante. Dotata di un nuovo interasse più lungo, telaio a carreggiata allargata e un esclusivo pacchetto aerodinamico, la Valkyrie Amr Pro è spinta dal V12 ad aspirazione naturale da 6,5 litri Cosworth. Tutte le auto saranno dotate di guida a sinistra, con un ciclo di produzione di 40 auto più due prototipi.

La storia

Nel 2019 Aston Martin, Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies (Rbat) e il partner di progettazione Multimatic hanno lavorato a un modello da corsa della Aston Martin Valkyrie, con l'obiettivo di salire sul podio della 24 Ore di Le Mans nella nuova categoria Hypercar. Quel modello all'avanguardia ora costituisce la base della nuova e radicale Valkyrie Amr Pro. Nonostante il concept originale – esposto per la prima volta al Salone di Ginevra nel 2018 – fosse più che altro un esercizio che aveva lo scopo di aumentare al massimo le prestazioni a partire dalla piattaforma Valkyrie da strada, la nuova Valkyrie Amr Pro sfrutta il telaio ottimizzato da corsa e gli sviluppi in fatto di aerodinamica e motopropulsione introdotti con il progetto di Le Mans. Inoltre, non dovendo tenere conto dei vincoli imposti dai regolamenti delle gare di corsa in quanto a design e prestazioni, le caratteristiche della Amr Pro ora sono di gran lunga superiori a quelle della macchina progettata per aggiudicarsi la meritata vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Accelerazione laterale di oltre 3G

L'esclusiva Aston Martin Valkyrie Amr Pro monta una versione esclusiva del telaio della Valkyrie che è di 380 mm più lungo a livello di interasse con una carreggiata allargata di 96 mm sul davanti e di 115 mm sul retro. Arriva anche un pacchetto aerodinamico di 266 mm più lungo che, grazie alla gestione del flusso d'aria sottoscocca e sopra gli alettoni, genera elevati livelli di deportanza. Grazie a una deportanza doppia rispetto alla versione da strada, la Valkyrie Amr Pro sarà in grado di raggiungere un'accelerazione laterale di oltre 3G.

Oltre 1000 cavalli di potenza

La Valkyrie Amr Pro è spinta dal motore V12 ad aspirazione naturale da 6,5 litri Cosworth. Con una capacità di 11.000 giri/min, genera una potenza di 1.015 cavalli. La riduzione di peso è stata ottenuta grazie all'eliminazione dell'impianto ibrido elettrico a batteria, più una serie di altre misure di riduzione del peso, fra cui la carrozzeria ultraleggera in fibra di carbonio, le molle delle sospensioni in carbonio, e il parabrezza e i finestrini laterali in Perspex. Se a tutto questo aggiungiamo l'efficienza aerodinamica che supera il regolamento della 24 Ore di Le Mans per la categoria Hypercar, la Valkyrie Amr Pro promette performance in pista molto simili a quelle di un'auto di Formula 1.

Esperienze per i clienti

i clienti riceveranno la possibilità di vivere un'esperienza in pista personalizzata, organizzata da Aston Martin presso una selezione di circuiti Fia internazionali in tutto il mondo. L'esperienza comprenderà l'accesso in pista e pit lane, il supporto del team di istruttori della Aston Martin Valkyrie e un'esclusiva tuta Fia.