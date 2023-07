Aston Martin Valour, la supercar in edizione speciale per 110 anni del brand britannico

Aston Martin Valour, un’aerodinamica molto raffinata

Tornando all’estetica dei fari rotondi a Led di ispirazione classica, unici per la Valour, si trovano sotto la griglia. Il moderno design aerodinamico è stato incorporato, con una gestione esperta del flusso d'aria che ottimizza la stabilità, ottenendo al contempo un design unico. Il prominente splitter anteriore e le prese d'aria sui parafanghi anteriori nei fianchi della Valour lavorano in sintonia con il pannello parabrezza posteriore per minimizzare i vortici, mentre la coda verso l'alto e il diffusore offe l'equilibrio aerodinamico.

Aston Martin Valour, il programma di personalizzazione

A rendere unica la Valour è la possibilità di personalizzarne la livrea. Separando la carrozzeria in quattro aree frontale, cofano, fiancate e posteriore si possono scegliere un'ampia gamma di strisce e grafiche dipinte a mano che possono essere applicate in uno qualsiasi dei 21 colori disponibili. Se si desidera andare oltre la gamma di opzioni standard di si può rivolgersi a Q, il servizio di personalizzazione messo a disposizione da Aston Martin per specifiche su misura con rivestimenti in tweed e cashmere per i sedili e i rivestimenti.

Astin Martin Valour, la produzione nella storica sede di Gaydon

La produzione della Valour inizierà nella storica sede di Aston Martin di Gaydon nel terzo trimestre del 2023, mentre le prime consegne sono previste per il quarto trimestre sempre del 2023. Destinata a diventare una delle vetture più ambite dell'impareggiabile serie di iconiche auto sportive a motore anteriore di Aston Martin, la Valour è un prezioso pezzo da collezione che esige solamente di essere guidato. Da definire ancora il prezzo di listino delle 110 unita previsre della vettura che sin da ora si annuncia altrettanto iconico.

