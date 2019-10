Aston Martin Vantage AMR: la sportiva da 510 cv con cambio manuale

Prova su strada… con umido

La cosa che più ci ha colpito di questo modello è la brutalità con la quale la potenza viene messa a terra. Proprio per questo, le tre modalità di guida (sport, sport + e track) e due settaggi delle sospensioni non ci sono sembrati sufficienti per un guida sicura in tutte le condizioni. Infatti, durante la prova ci siamo trovati su un fondo umido e in certi tratti anche bagnato ma non in condizioni estreme. In questo contesto l'auto ha più volte slittato mettendo in evidenza il suo carattere nervoso. In queste condizioni, quindi, si sente la mancanza di una modalità “wet” che attraverso la mappatura della centralina limiti la potenza disponibile.

Nel complesso, la Vantage manuale è stata in grado di lasciare il segno e con il cambio manuale a sette rapporti si distingue dal resto delle super car per il feeling di guida che è in grado di regalare.

Il prezzo di listino parte da poco più di 159mila euro euro e le prime consegne sono previste per i primi mesi del 2020.