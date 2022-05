Aston Martin, al vertice arriva Amedeo Felisa (ex Ferrari)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva dal Cavallino Rampante di Modena la speranza di un risanamento per la disastrata Aston Martin. Al volante della storica casa automobilistica inglese, la preferita da James Bond, è arrivato l'italiano Amedeo Felisa. L'ex numero uno della Ferrari era entrato in sordina, nel luglio 2021, a far parte del consiglio del marchio britannico come amministratore non esecutivo. Meno di un anno dopo, prende pieni poteri.

Terzo manager in tre anni

L'attuale amministratore delegato, Tobias Moers, si è dimesso dopo soli due anni in...