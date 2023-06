Aston Martin vola in Borsa dopo l’accordo in salsa saudita con Lucid Group

«L’accordo di fornitura proposto con Lucid è un punto di svolta per la futura crescita guidata dai veicoli elettrici di Aston Martin», ha dichiarato il presidente Lawrence Stroll in una nota. «Sulla base della nostra strategia e dei nostri requisiti, abbiamo selezionato Lucid, ottenendo l’accesso alle tecnologie più innovative e dalle prestazioni più elevate del settore per i nostri futuri prodotti Bev (auto a batteria, ndr)». Stroll, 63 anni, è impegnato da tre anni nel tentativo di alleviare il peso del debito della gloriosa casa automobilistica britannica. Aston Martin ha avuto bisogno di diversi aumenti di capitale e ha cercato appigli sia in accordi con il gruppo cinese Geely sia con Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Il Public Investment Fund, guidato dal principe Mohammed bin Salman, possiede il 60,4% di Lucid (che ha in programma il suo primo impianto produttivo all’estero proprio nel Regno) e il 17% di Aston Martin, dove è il secondo azionista con insieme a Geely (segue Mercedes-Benz con 9,7%). Non è un mistero che i sauditi cullino progetti di grandezza nel settore delle auto elettriche anche a sostegno delle loro future smart cities. Si prevede che gli investimenti nella produzione raggiungeranno i 50 miliardi di dollari nel decennio. Almeno il 30% dei veicoli in circolazione a Riyad dovrebbe essere elettrico entro il 2030.

Progettato per essere costruito nella King Abdullah Economic City, creata sulla costa del Mar Rosso, il primo impianto estero di Lucid inizialmente riprodurrà i veicoli Lucid Air prodotti in Arizona. La capacità massima prevista a regime è di 150mila veicoli all’anno. Il primo marchio di veicoli elettrici dell’Arabia Saudita, Ceer Motors, è stato lanciato proprio dal principe ereditario.

Nel frattempo, Aston Martin e Mercedes-Benz hanno modificato e ribadito il loro “Accordo di cooperazione strategica” risalente al 2020. In base all’accordo originale, Aston Martin potrebbe emettere ulteriori azioni in cambio dell’accesso a ulteriore tecnologia. Mercedes-Benz rimarrà un partner strategico a lungo termine, mantenendo l’attuale rappresentanza nel consiglio. La partnership ha fornito ad Aston Martin l’accesso a un’ampia gamma di tecnologia Mercedes-Benz, in considerazione della quale la casa britannica ha accettato di emettere quote in almeno due tranche entro luglio 2024.

