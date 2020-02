Astoria, rinasce il più prestigioso albergo della Grande Mela Lo storico hotel dell’Art Déco in 90 anni ha ospitato vip e celebrità tra cui Ford, De Gasperi e Marilyn Monroe di Laura Leonelli

Grattacielo. Tre operai in una fase di costruzione dell’edificio

5' di lettura

Avevano preso una vecchia fotografia di New York, quando ancora la ferrovia era in costruzione e le case non superavano i dieci piani, e sulla centrale elettrica che infondeva energia alla stazione e a buona parte dei quartieri vicini avevano disegnato la crisalide del nuovo albergo. Linee semplici, due corpi in bianco e in nero, uno affacciato sulla strada e l’altro con una torsione di 90° allineato sullo skyline della città, come se quel doppio orientamento, onnivoro di punti cardinali, volesse dirigere l’intera metropoli. Lucius Boomer, manager del primo Waldorf Astoria, l’uomo che aveva comprato per un dollaro il diritto all’utilizzo del nome di quel magnifico hotel, demolito per far posto all’Empire State Building, e Leonard Schultze, architetto, avevano intuito che negli anni Venti il centro dell’economia era ormai Midtown, e non avevano avuto dubbi: il nuovo Waldorf Astoria, l’albergo più alto del mondo, quarantasette piani, forse l’ultimo capolavoro dell’Art Déco newyorkese, sarebbe sorto lì, su un intero isolato tra Park Avenue e Lexington.

Era il 1929. Ad aprile viene trasferita la centrale elettrica, a ottobre è l’annuncio ufficiale, a fine mese crolla Wall Street, e il 1° ottobre 1931, tenacemente, sontuosamente, sfacciatamente apre il nuovo Waldorf Astoria. Novant’anni dopo, la stessa fotografia, quasi un fantasma della Storia passata tra queste mura gigantesche, accoglie all’ingresso del cantiere che riporterà all’antico splendore l’albergo, acquistato nel 2015 dal gruppo di assicurazione cinese Anbang per la cifra record di un miliardo e novecento milioni di dollari.

Nel 2022 il nuovo progetto offrirà 375 camere e 375 residenze, all’indirizzo The Towers of the Waldorf Astoria. Il prossimo 25 febbraio inizieranno le vendite. Ma per evitare sorprese, la Landmarks Preservation Commission si è premurata di includere nel patrimonio intoccabile di New York, oltre la facciata, anche i famosi interni del Waldorf. Così, grazie al prezioso lavoro di restauro, diretto da Frank Mahan, architetto dello studio SOM, e grazie alla scoperta dei disegni originali di Leonard Schultze e di S. Fullerton Weaver conservati nella Wolfsonian Library della Florida International University, tornerà alla luce e alla fluidità di un tempo il dispiegarsi scenografico dei saloni al piano terra, come fosse un terzo viale tra i due ingressi, lussuoso e aperto a tutti, principesco e popolare.

Sono gli spazi pubblici, vero diritto costituzionale che garantisce l’assaggio della ricchezza raggiunta pienamente da altri, l’autentica invenzione dei grand hotel americani, e nel fasto del Waldorf Astoria quei foyer d’oro e di marmo, quei colonnati, quella Peacock Alley, vanitosa come le piume di cui porta il nome, sono stati la risposta al desiderio di vedere ed essere visti, che Henry James considerava l’essenza dei suoi compatrioti. E più di tutti il Waldorf è stato al tempo stesso palace for the public e stage for the wealthy, «un universo cibernetico, dotato di leggi proprie generanti collisioni fortuite tra esseri umani, che non avrebbero potuto incontrarsi altrove», come scrive Rem Koolhaas nel suo Delirious New York.

Fin dall’inaugurazione, per una privatissima cena il 30 settembre 1931, il Waldorf Astoria aveva invitato i potenti dell’economia americana e si era offerto teatro del loro successo. Nella più incredibile somma di fortune, sedevano allo stesso tavolo Henry Ford, Thomas Edison, Sir Thomas Lipton, Henry Firestone, Charles Schwab, presidente della U.S. Steel, Walter Chrysler, George Eastman, vedi Kodak, e Thomas Wilson, re degli articoli sportivi, perché dopo tutto quel lavoro bisognava pur rilassarsi. Eppure non bastava. Per sedurre altri personaggi famosi, e convincere il popolo americano almeno a bere un caffè, a tagliarsi i capelli, a lustrarsi le scarpe, a farsi ritrarre allo stesso indirizzo degli eletti, Lucius Boomer aveva “regalato” a Elsa Maxwell una splendida suite, dove la celebre columnist visse gratuitamente dal 1931 al 1963.