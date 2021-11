Astra Zeneca trasloca la Mind di Milano

«Ricerca, innovazione e futuro sono le parole chiave di Arexpo per lo sviluppo di Mind, un distretto che partendo dall’eredità di Expo 2015 punta sulle scienze della vita, sul benessere delle persone. Per farlo al meglio - afferma Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo - la ricetta giusta è quella della collaborazione tra importanti soggetti pubblici e privati che sappiano affrontare le sfide di un mondo che cambia ogni giorno. La scelta di un grande player internazionale come AstraZeneca di essere la prima azienda ad entrare a Mind è per Arexpo la dimostrazione concreta dell’attrattività del nostro distretto dell'innovazione a livello nazionale e internazionale».