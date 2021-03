AstraZeneca, cosa ci può essere dietro i casi sospetti di trombosi. L’esperto: «Per ora prudenza massima» Escluso dall’Agenzia europea del farmaco un nesso diretto. Raffaele Landolfi del Policlinico Gemelli: da riconsiderare il bilancio tra rischi e benefici di Nicola Barone

Nel linguaggio medico si chiama «attivazione coagulativa». Sarebbe questo il sospetto che ha spinto la Danimarca, seguita poi da altri Paesi come Norvegia e Islanda, a bloccare momentaneamente la somministrazione del vaccino prodotta dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Si tratta per ora di una decisione ispirata a un principio di precauzione in vista di approfondimenti più specifici, per quanto le autorità sanitarie europee abbiano escluso in prima battuta una correlazione diretta con gli eventi avversi registrati.

«Una certa attivazione della coagulazione del sangue può essere infatti transitoriamente associata a fenomeni anche banali quali ad esempio una reazione infiammatoria o febbrile dopo la somministrazione di un vaccino» dice Raffaele Landolfi, professore di Medicina interna e direttore scientifico del Gemelli Training Center. «Tuttavia nel caso della Danimarca ci saranno sicuramente stati elementi di preoccupazione più significativi legati al fatto che l’attivazione coagulativa è stata verosimilmente importante e ha determinato manifestazioni cliniche quali ad esempio fenomeni di trombosi più o meno preoccupanti. Viene da pensare a trombosi venose, alle cosiddette flebiti per non parlare di trombosi più gravi quali infarti e ictus». Anche su di una morte i ricercatori danesi stanno indagando prima di reimettere nell’uso, eventualmente tra due settimane, il vaccino.

«L’embolia polmonare è una delle più gravi conseguenze cliniche della formazione di coaguli all’interno vasi sanguigni. In Italia, come si sa, vi sono stati due decessi improvvisi post vaccino AstraZeneca. In uno di essi è stata dimostrato un infarto intestinale mentre dell’altro attendiamo gli esiti del riscontro autoptico». Si tratta di un giovane militare deceduto mercoledì 10 per arresto cardiaco nella sua abitazione, ventiquattro ore dopo l’iniezione e senza patologie precedenti (almeno conosciute).

Il ruolo (possibile) di predisposizioni nel mondo reale

L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) specifica che non esistono attualmente indicazioni che la vaccinazione abbia causato i problemi di coaguli e che il Comitato per la sicurezza sta esaminando tutti i casi segnalati. Allo stesso tempo, dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, l’Aifa ne ha deciso in via precauzionale il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale. A questo punto «è evidente che esiste un potenziale problema di sicurezza del vaccino AstraZeneca il cui uso nel mondo reale sembra evidenziare dei rischi che non erano emersi durante la fase di sperimentazione». E questo, secondo Landolfi che in Italia è tra i massimi esperti di alterazioni del sistema emostatico e nella prevenzione delle trombosi, «può accadere e può essere semplicemente una conseguenza del fatto che nel mondo reale il numero dei soggetti vaccinati è maggiore e quindi si manifestano associazioni “casuali” o vengono vaccinati anche soggetti con qualche tipo particolare di predisposizione a qualche effetto negativo».

«Riconsiderare il bilancio tra rischi e benefici»

«Si potrebbe anche pensare a lotti particolari di vaccino con difetti qualitativi di produzione o di conservazione ma, data la diffusione su scala europea dei fenomeni segnalati, giustamente si teme che ci sia un problema più importante legato proprio al meccanismo di azione del vaccino», osserva il medico. «L’attivazione coagulativa è infatti una delle cause delle complicazioni polmonari del Covid e questa attivazione può diventare pericolosa in una seconda fase della malattia, proprio quando il nostro organismo comincia a produrre anticorpi contro il coronavirus. C’è quindi la possibilità che la reazione dell’organismo a questo vaccino possa riprodurre, in soggetti predisposti, uno dei danni dell’infezione da Covid». È un problema certamente da chiarire, aggiunge Landolfi, rapidamente e con la collaborazione di tutti i Paesi. Nel frattempo «il bilancio tra rischi e benefici di questo vaccino nella popolazione a basso rischio di Covid appare da riconsiderare perché è proprio in questo tipo di popolazione che i rischi da vaccino sembrano non essere giustificati».