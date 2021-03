AstraZeneca: dagli sms alle nuove prenotazioni, così ripartono le vaccinazioni Regione per Regione

Trentino

Le autorità sanitarie trentine hanno confermato che le prenotazioni del vaccino per chi ha tra i 75 e i 79 anni sarebbero restate valide per le giornate di mercoledì 17 marzo, giovedì 18 e venerdì 19. Restano quindi confermate tutte le vaccinazioni prenotate per il pomeriggio di oggi e per i prossimi giorni. L’Azienda sanitaria ha chiarito che sono riprese dalla mattina del 19 marzo anche le prenotazioni al Cup online, ad eccezione del personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università che potrà prenotarsi dalle ore 23 di domenica 21 marzo. Tutte le persone a cui è stato annullato l'appuntamento per la vaccinazione riceveranno un sms per riprenotare al Cup online (ad eccezione degli over 75 che sono stati confermati o richiamati su invito). Le vaccinazioni riprendono anche negli ambulatori dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Alto Adige

In Alto Adige nei giorni dello stop ad AstraZeneca si è proceduto solo per gli anziani 75-79enni programmati con Pfizer per il 17, 18 e 19 marzo. Il gruppo previsto per il 15 e 16 marzo avrà un'altra data, sulla base delle scorte disponibili. Le inoculazioni procedono anche per gli over 80 e i fragili, sempre con Pfizer. Come è successo un po' dappertutto, anche qui stop alle vaccinazioni per il personale scolastico e le forze dell'ordine.

Friuli Venezia Giulia

Sono state interrotte temporaneamente in Friuli Venezia Giulia, dopo la sospensione precauzionale delle inoculazioni, le prenotazioni per le vaccinazioni AstraZeneca riservate alle categorie dei servizi essenziali. Le somministrazioni che erano già state prenotate, circa 3000 dosi, ora, con il via libera dell’Ema, vengono riprogrammate. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi ha spiegato che «sarà cura del Centro unico di prenotazioni ricontattare le persone che si erano prenotate».«Quanti avevano già ottenuto la prenotazione per domani (19 marzo, ndr) e per i giorni seguenti - ha spiegato - potranno regolarmente recarsi ai centri vaccinali per ricevere la propria dose. Coloro che invece hanno saltato l'inoculazione a causa dello stop imposto da Aifa, verranno contattati dai call center per riprogrammare la somministrazione. Procederemo inoltre a completare l'inoculazione del vaccino alle categorie a cui stavamo somministrando AstraZeneca, ovvero forze di Polizia e personale delle scuole, con le modalità sino ad oggi seguite. Proseguiremo anche la somministrazione del vaccino Pfizer agli over 80». Dalla prossima settimana, ha concluso Riccardi, «partiranno anche le vaccinazioni» con AstraZeneca «per gli uomini del Corpo forestale regionale. Inoltre inizieremo le vaccinazioni anche del personale della Protezione civile e dei loro volontari».

Valle d’Aosta

Anche in Valle d'Aosta nei giorni dello stop ad AstraZeneca si è proceduto solo con Pfizer e Moderna. Dopo il via libera dell’Ema si riprende con la pianificazione già impostata in base a un modello dinamico che tiene conto della disponibilità numerica delle dosi vaccinali. Chi ha saltato il turno, è stato riprogrammato da ieri giovedì 18 marzo.

Piemonte

In Piemonte ci sono 104mila dosi di Astrazeneca in giacenza. Con il via libera di Ema la Regione rimette in calendario gli appuntamenti persi in tre giorni. È partita la campagna per i disabili e sono in arrivo 57mila dosi di Pfizer, si procede comunque con le adesioni sul portale “Ilpiemontetivaccina” anche per gli over 70.