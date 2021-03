AstraZeneca, Gran Bretagna: trombosi e coauguli meno frequenti tra i vaccinati rispetto a chi non ha ricevuto la dose

Il confronto con Pfizer

Sia per il vaccino Pfizer che per l'AstraZeneca, il numero di cartellini gialli varia tra i 3 e i 6 per ogni mille vaccinazioni. La percentuale è più bassa tra i milioni di vaccinati che tra le “cavie” che si erano offerte volontarie per testare il vaccino prima della sua approvazione.

Secondo il professor Anthony Harnden, vicepresidente della Joint Committee on Vaccination & Immunisation britannica, «in media ci sono 3mila casi di coaguli di sangue nella popolazione e dato che stiamo immunizzando così tante persone è inevitabile che ci siano casi di coaguli in contemporanea ai vaccini ma non dovuti ai vaccini».

Non solo: il professore ha sottolineato che «anche il Covid causa coaguli di sangue, quindi i rischi di non vaccinarsi sono di gran lunga superiori ai rischi posti dal vaccino».

«I dati che abbiamo sono molto rassicuranti -, ha detto Andrew Pollard, direttore dell'Oxford Vaccine Group che ha messo a punto il vaccino AstraZeneca -. Ovviamente la sicurezza è la cosa più importante e dobbiamo monitorare la situazione, ma il rischio maggiore resta il Covid e senza vaccinazioni ci saranno altre decine di migliaia di morti nel 2021».



Le voci che si levano a favore del vaccino AstraZeneca non sono solo britanniche. Anche secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità il vaccino inglese può essere utilizzato in tutta sicurezza. L’Ema ha avviato una review urgente sugli ultimi sviluppi e si pronuncerà giovedì, ma nel frattempo ha esortato i Paesi europei a non bandire il vaccino.