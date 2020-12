AstraZeneca inciampa in Borsa dopo l'acquisto della biotech Alexion per 39 mld $ di Giuliana Licini

AstraZeneca perde anche più di cinque punti alla Borsa di Londra, dopo l’annuncio dell’acquisto della biotech statunitense Alexion, specializzata nelle malattie rare, per 39 miliardi di dollari, con la maggiore operazione di M&A nel settore farmaceutico dall’inizio della crisi sanitaria. Contrastanti i primi commenti degli analisti sulla transazione, che per altro sarà finanziata con un consistente debito bancario. La transazione, ufficializzata con il via libera unanime dei cda di entrambe le società, avviene mentre AstraZeneca è alle prese anche con lo sviluppo assieme all’università di Oxford di un vaccino contro il Covid-19 che sulla base dei primi risultati mostra un’efficacia media del 70% contro il virus.

Gli azionisti di Alexion riceveranno 60 dollari in cash e 2,1243 American Depositary Receipt di AstraZeneca, per ogni titolo in loro possesso per un valore complessivo di 175 dollari per ogni azione e un importo totale di 39 miliardi per il 100% della società americana. L’operazione, che è soggetta agli abituali via libera delle authority interessate, nelle attese delle due società dovrebbe essere finalizzata nel terzo trimestre del 2021. Al termine dell’acquisizione gli azionisti di Alexion deterranno il 15% del nuovo gruppo. Sono previste sinergie fino a 500 milioni di dollari l’anno entro il terzo anno dalla chiusura della transazione, così come «un impatto positivo sulla generazione di cash flow e una maggiore flessibilità per investimenti in R&D e una rapida riduzione del debito con l’ambizione di aumentare il dividendo». La transazione, inoltre, «dovrebbe permettere un robusto e sostenibile aumento dell’utile core per azione da subito, con una crescita doppia cifra attesa nei primi tre anni dopo la finalizzazione». D’alto canto per finanziare l’acquisizione ci sarà un prestito-ponte di 17,5 miliardi di dollari, fornito da Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities plc and Goldman Sachs.

«Alexion è un leader nelle cure di pazienti con malattie rare. Questa acquisizione ci permette di rafforzare la nostra presenza nell’immunologia», ha sottolineato Pascal Soriot, ceo di AstraZeneca. Il gruppo britannico attualmente ha come suoi punti forti l’oncologia, i trattamenti cardiovascolari e quelli contro le malattie respiratorie. Sul fronte dei commenti degli analisti, Oddo Bhf ha confermato la sua raccomandazione «buy» su Astrazeneca, con un obiettivo di prezzo aumentato da 10.200 a 10.300 pence, rilevando che l’attuale valorizzazione della società pari a 14,7 volte il PE previsto per il 2002 contro il 13,4 medio del settore pharma «non rifletta comunque la superiorità del profilo di crescita del gruppo, ulteriormente migliorato dall’acquisizione» di Alexion. Gli analisti di Goldman Sachs, che erano già negativi sul dossier, mantengono invece il consiglio di vendere il titolo e confermano l'obiettivo di prezzo di 6.400 pence.

