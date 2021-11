AstraZeneca, nasce a Cambridge un mega centro di ricerca con 2.200 scienziati

Il gruppo finora ha fornito il vaccino al costo di produzione, senza incassare alcun profitto, al contrario di concorrenti come Pfizer e Moderna. «Sapevamo che alcuni vaccini sarebbero stati venduti per guadagnare ma noi abbiamo deciso dall'inizio che avremmo collaborato con Oxford per fare arrivare il vaccino in tutto il mondo per ampliare il più possibile l'accesso senza fare profitti», ha detto oggi Soriot.«Non abbiamo alcun rimpianto su questa decisione», ha precisato il Ceo, che ha però confermato che a partire dal prossimo anno il vaccino inizierà a generare «un modesto profitto» per AZ che verrà utilizzato per finanziare un nuovo trattamento anti-virale contro il Covid.

Soriot ha anche attribuito al vaccino AZ il merito di avere “salvato” il Regno Unito da una nuova ondata di ricoveri in ospedale e decessi come sta succedendo in Europa.«L'Europa continentale ha vaccinato gli anziani sopratttutto con il vaccino mRNA (prodotto da Pfizer, ndr) e la Gran Bretagna ha utilizzato soprattutto il nostro vaccino -, ha detto Soriot -. È interessante dai dati attuali vedere che il numero di ricoveri in Gran Bretagna è rimasto relativamente basso. Il numero di contagi era alto ma i casi gravi sono rimasti bassi, rispetto all'Europa continentale dove il numero di ricoveri in ospedale è relativamente alto, soprattutto in alcuni Paesi».