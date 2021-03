Vaccini AstraZeneca, ispezione Ue trova 29 milioni di dosi nello stabilimento di Anagni

L’autodifesa di AstraZeneca

Interviene quindi AstraZeneca, l’azienda anglo-svedese che ha messo a punto il vaccino, e che comunica di «voler chiarire le dichiarazioni inaccurate» sul caso. «Attualmente non sono pianificati export al di fuori dei paesi che aderiscono al piano COVAX. Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino in attesa del controllo di qualità per essere poi spediti a COVAX come parte del nostro impegno per fornire milioni di dosi a paesi a basso reddito, il vaccino è stato prodotto fuori dalla Ue e poi portato allo stabilimento di Anagni per l’infialamento. L’Ue supporta le forniture a paesi a medio e basso reddito attraverso COVAX. Ci sono altre 16 milioni di dosi - aggiunge la nota di Astrazeneca - che sono pronte per essere spedite in Europa. Quasi 10 milioni di dosi saranno consegnate ai paesi Ue nell’ultima settimana di marzo. Non è corretto definire questo carico come scorta. La produzione del vaccino è un procedimento molto complesso che molto complesso e richiede tempo».

L’accusa della Francia: «Ue non sarà l’utile idiota»





È a questo punto che interviene il governo francese, citato informalmente dal Financial Times. AstraZeneca ha mantenuto «quasi integralmente» i suoi impegni «con la Gran Bretagna ma non con l'Unione europea» in materia di consegna dei vaccini ed è «una situazione completamente inaccettabile» ha dichiarato, dopo il Consiglio dei ministri, il portavoce del governo francese Gabriel Attal. «L'Unione europea non sarà l’utile idiota di tutto questo», ha detto Attal, ricordando il caso di Anagni ovvero «uno stock di circa 30 milioni di dosi è stato identificato in occasione di un'ispezione» in Italia.

Commissione Ue chiede «piena trasparenza»

La Commissione Ue, attraverso fonti citate dall’Ansa, spiega come è partita l’ispezione. La richiesta di ispezione al sito di Anagni rivolta al governo italiano sulle dosi di AstraZeneca «è stata avviata dal commissario dell'Ue Breton» alla guida della Task force sui vaccini, «che ha sottolineato l'importanza della piena trasparenza sul numero di dosi che vengono prodotte nei siti europei di AstraZeneca. La Task Force è in attesa di conferma sull'esatta provenienza dei lotti individuati ad Anagni. Confidiamo che AstraZeneca faccia il possibile per garantire che tutti i lotti disponibili siano spediti non appena il processo di controllo qualità sarà completato».

Finora l’unico export di vaccini che la Ue ha bloccato riguarda le 250mila dosi destinate dall’Italia all’Australia.