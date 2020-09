AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta Per il ministro della sanità britannico non è una battuta d’arresto. La cinese CanSino difende il suo vaccino dai dubbi di esperti esterni all’azienda

AstraZeneca ha interrotto i test clinici sul vaccino contro il Covid, allo studio insieme all'Università di Oxford, a causa di una reazione avversa sviluppata da uno dei partecipanti alla sperimentazione. La società farmaceutica ha comunicato in una nota che in una revisione standard dei trial del vaccino una persona ha sviluppato una malattia non spiegata. Lo stop temporaneo serve ai ricercatori per avere il tempo di esaminare i dati, mantenendo l'integrità della sperimentazione. Il vaccino è uno di quelli in fase di studio più avanzata, considerato tra i principali candidati per un precoce ingresso sul mercato.

Il ministro della sanità britannico Matt Hancock ha dichiarato che la decisione di AstraZeneca di sospendere le sperimentazioni sul vaccino contro il coronavirus è stata “una sfida”, ma non necessariamente una battuta d’arresto nello sviluppo del vaccino. “In realtà non è la prima volta che questo accade al vaccino di Oxford”, ha risposto ai microfoni di Sky News. Alla domanda se ciò potrebbe ritardare il processo di sviluppo del vaccino, ha detto: “Non necessariamente, dipende da ciò che trovano quando fanno le indagini”.

La difesa della cinese CanSino

La cinese CanSino Biologics si difende dopo che scienziati esterni all'azienda avevano espresso la preoccupazione sull'efficacia del candidato Ad5-nCoV di CanSino, che si basa su un comune virus del raffreddore. La preoccupazione è che gli anticorpi esistenti contro il comune virus del raffreddore potrebbero minare Ad5-nCoV.

“Lo sviluppo di vaccini è una scienza basata sulla pratica e non dovremmo seguire ciecamente gli esperti”, ha detto Zhu Tao, direttore scientifico, durante una conferenza per gli investitori. Ha aggiunto che ci sono stati casi in cui i vaccini creati utilizzando metodi messi in dubbio dagli esperti avevano ottenuto le approvazioni normative dopo che gli studi clinici ne avevano dimostrato il funzionamento.

Nessuna prova ha dimostrato che gli anticorpi esistenti contro il raffreddore comune potrebbero avere un impatto negativo importante sulla capacità di Ad5-nCoV di innescare gli anticorpi contro il nuovo coronavirus, ha detto Zhu, citando i risultati di 128 partecipanti testati con una dose inferiore del candidato vaccino. Ad5-nCoV, ancora in fase di sperimentazione finale, è stato approvato per l'uso nell'esercito cinese.