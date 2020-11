Astro's Playroom, la dimensione bambina della Playstation e il suo controller

Lo trovate gratis dentro la nuova Playstation. Più che un gioco è la dimostrazione delle potenzialità del nuovo soprendente controller di Ps5. di Luca Tremolada



Lo trovate gratis dentro la nuova Playstation. Più che un gioco è la dimostrazione delle potenzialità del nuovo soprendente controller di Ps5.

2' di lettura

Non te lo aspetti perché la forma è quella di un controller. DualSense – così lo hanno chiamato – oltre a sfoderare un look sofisticato e hi-tech ha un'anima bambina che ti soprende. Gli ingegneri di Playstation sono riusciti a federare una serie di tecnologie sensoriali che avevamo già visto per esempio su Xbox One con gli Impulse Trigger o su Nintendo Switch con il Rumble Hd. La vibrazione all'interno del controller diventa un pezzo del gameplay. Di più, il controller parla, suono, ascolta. Le potenzialità le tocchi con mano proprio con il gioco Astro's Playroom che nasce come demo tecnica molto aziendalista ma ha il respiro di un platform vero, alla Super Mario, divertente, colorato e pieno di trovate. Siamo davanti a una Playstation 5 ma sembra di essere nell'universo di Nintendo.



Come è Astro's Playroom.

Sei un robottino che va in esplorazione della storia di Playstation. Messa così non sembra un gioco da stracciarsi le vesti. Invece, il platform è fisico. Ogni salto, un suono, ogni superficie una sensazione tattile diversa. Senti la “fatica” di affrontare il vento, la viscosità dei liquidi quando cadi in acqua, persino le asperità del terreno roccioso. Il controller poi suona, squittisce, sobbalza, sembra posseduto e accompagna il gioco diventando protagonista del gameplay.



Loading...

Come funziona.

Gli adaptive trigger, i grilletti posti nei tasti L2 e R2, possono essere programmati per essere più o meno resistenti e fornire un feedback più preciso. Il feedback aptico sostituisce la tecnologia rumble e offre una più ampia di vibrazioni e feedback diversi, in grado di simulare con maggiore precisione la differenza tra situazioni, con un range ampio di sensazioni tattili grazie a un'intensità molto più variabile delle vibrazioni. Il combinato disposto delle due tecnologie offre una varietà di effetti che sarà solo compito degli sviluppatori sfruttare. Non è detto che tutti capiscano, ma in palio per Playstation c'è una fascia di pubblico, quello dei ragazzini pre-Fifa, per intenderci, molto interessante e che potrebbe portare un nuovo tipo di gamer sulla piattaforma.

Per approfondire Vistosa, sorprendente ma tradizionalista. Ecco Playstation 5. La prova