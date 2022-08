Asus Rog Flow Z13, il tablet che sogna di essere un Pc per videogiocatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Apparentemente è un tablet con Window 11, di quelli con tastiera magnetica, simile al Surface Pro di Microsoft ma più pesante e spesso. Il motivo? Dentro è una “bestia” completamente diversa. Il Flow 13 di Asus ha le caratteristiche di un computer laptop di fascia medio-alta: display da 13,4 pollici, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Intel Core i9 di 12esima generazione, scheda grafica RTX 3050 Ti di Nvidia, memoria Ram DDR5 e 1 TB di storage. Tutto compresso in un dispositivo da un peso “forma” di 1,2 chili. Puoi usarlo come laptop o staccare la tastiera, collegare un controller e rilassarti sul divano. Ma quello che rende il tablet di Asus unico non sono solo le specifiche tecniche. Il Flow Z13 può essere potenziato con una scheda grafica esterna XG Mobile opzionale che lo trasforma in un computer portatile per gamer. Dotato di propria alimentazione consente di usufruire delle prestazione di una più potente NVIDIA GeForce RTX 3080. Vuole dire aumentare la capacità di elaborazione del tablet portandola a un livello più alto.

L’abbiamo provata per alcune settimane con giochi tripla A come Cyberpunk 2077 ad alte prestazioni grafiche ed esperienze più modeste in termini di elaborazione come Crusader Kings III. Alto-basso quindi. Va subito detto che messo sotto stress il sistema soffre: è rumoroso e si scalda subito ma tutto sommato è abbastanza fluido. Attenzione però: se guardiamo i benchmark che registrano le prestazioni con la stessa cifra ci possiamo permettere un laptop di gaming superiore. Anzi, un normale computer portatile da 2000-2500 euro per gamer è forse più adatto ai videogiocatori-pro.

Loading...

Come tablet invece ci troviamo di fronte a un prodotto versatile ed esotico che garantisce esperienze videoludiche di alto livello anche se in 30 Fps. Qualcosa di unico da mostrare agli amici quando vengono in visita. Il produttore taiwanese ha insomma messo a terra un progetto ambizioso ma ancora immaturo, che però ha il pregio di mostrare come potrebbe essere uno dei possibili futuri alternativi dei videogiochi portatili. Come insegna l’economia dell’innovazione, solo osando si possono scoprire nuove opportunità.