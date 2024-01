Asus ZenScreen Fold: il primo monitor portatile Oled pieghevole al mondo

L’universo dei dispositivi foldable è ancora lontano dall’essere densamente popolato e, soprattutto, dal diventare un mercato di massa. Ad aggiungersi alla lista di smartphone e notebook che già appartengono a questa categoria c’è ora anche lo ZenScreen Fold Oled (modello MQ17QH) di Asus, un rivoluzionario monitor pieghevole da 17,3 pollici a risoluzione QHD (2560 x 1920 pixel), dotato di doppia porta Usb-C e porta mini HDMI, che promette di ridefinire completamente il concetto di produttività in movimento (pesa appena 1,2 kg e lo spessore non arriva ai 10 mm nel punto più sottile) e gli spazi di lavoro. Il produttore taiwanese lo battezza come il primo esemplare al mondo di questo tipo e assicura a beneficio degli scettici piega impeccabile e transizioni fluide tra gli angoli di visione.

