Asvis, la manovra non contribuisce ad attuare la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

La manovra per il 2024 nel mirino dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. «Il disegno di Legge di bilancio 2024 appare fortemente insoddisfacente in quanto non contribuisce ad attuare la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Governo Meloni due mesi fa, non fa chiarezza sulle fonti di finanziamento per gli investimenti che l’Esecutivo intende escludere dal Pnrr e non ridurrà le disuguaglianze che caratterizzano il nostro Paese». Questo emerge dal Policy brief pubblicato dall’Asvis, in cui si afferma che «il Ddl appare caratterizzato da una sostanziale inadeguatezza a stimolare una dinamica economica positiva in presenza di forti e numerose tensioni geopolitiche».

La manovra non porta il Paese su un percorso di sviluppo sostenibile

Inoltre, si legge, «il provvedimento non contribuisce a portare il Paese su un percorso di sviluppo sostenibile capace di affrontare in modo determinato le grandi sfide che abbiamo davanti, dalla transizione ecologica giusta alla riduzione delle disuguaglianze». Di questi temi si è discusso nel corso dell’Asvis Live che si è svolto a Roma presso la CeoForLife Clubhouse Montecitorio, dove esponenti di istituzioni, politica e società civile si sono confrontati sulla dimensione economica dello sviluppo sostenibile, partendo proprio dai contenuti del Policy brief e del Rapporto Asvis 2023 pubblicato il 19 ottobre.

Giovannini: assenza di strategia per uno sviluppo sostenibile di medio e lungo periodo

«Analizzando il ddl colpisce l’assenza di una strategia per uno sviluppo sostenibile di medio e lungo termine - sottolinea Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Asvis - in totale contraddizione con la nuova Strategia adottata dal Governo il 18 settembre e con l’impegno assunto all’Onu lo stesso giorno di predisporre un ‘Piano di accelerazione’ per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Due terzi dei 24 miliardi sono in deficit

Giovannini osserva che «dei 24 miliardi di euro di manovra, quasi due terzi (15,9 miliardi di euro) sono in deficit e dunque a carico delle future generazioni. Il tema della fiscalità ambientale è totalmente assente, mentre ci sarebbero ampie opportunità per trasformare i Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) in Sussidi ambientalmente favorevoli (Saf) e così sostenere lo sforzo che il sistema economico deve compiere per realizzare una transizione ecologica ‘giusta’».

Manca un impegno forte contro ricchezza sommersa ed evasione fiscale

Manca, inoltre, un impegno forte per un’efficace azione di accertamento della ricchezza sommersa e una reale lotta all’evasione fiscale e contributiva. Insomma, nel Ddl manca una visione sistemica in grado di offrire al nostro sistema economico un quadro chiaro della direzione nella quale investire e grazie alla quale costruire un futuro di sviluppo sostenibile per il Paese basato su un orientamento comune di investimenti pubblici e privati».