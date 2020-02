Atac, il verbale non basta per convalidare la multa a chi non ha il biglietto - Bonus a chi va al lavoro in bici In caso di opposizione alla cartella di Equitalia il giudice non convalida il provvedimento se non c’è l’ordinanza di ingiunzione di Patrizia Maciocchi

Il giudice non convalida la multa per il biglietto non pagato sul bus se l’azienda di trasporto deposita solo la fotocopia del verbale di accertamento senza l’ordinanza ingiuntiva. La Corte di cassazione, con la sentenza 5263, accoglie il ricorso contro una sanzione amministrativa di 198,30 euro per «recupero ticket per il servizio di trasporto pubblico locale» che, nello specifico, era quello svolto dell’Atac Roma Spa.

L’omissione dell’Atac

La presunta ”portoghese” che aveva impugnato la cartella esattoriale di Equitalia faceva notare di non aver mai ricevuto la notificazione dell’ordinanza ingiuntiva, in più si giocava la carta della prescrizione della pretesa. La prima obiezione è vincente. La Suprema corte ricorda che il giudice chiamato a decidere sull’opposizione all’ingiunzione di pagamento, quando fissa l’udienza, ordina all’autorità che ha emanato il provvedimento contestato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti di accertamento e la contestazione o la notificazione della violazione.

Il giudice non convalida

Un ordine che per l’azienda di trasporti non può essere trasgredito impunemente. Il giudice senza gli atti richiesti non è, infatti, in grado di verificare se la pubblica amministrazione è stata corretta nel sanzionare. E se non può farlo non può convalidare la “multa”. Nel caso esaminato l’Atac aveva ammesso di non avere l’ordinanza ingiuntiva posta alla base della cartella di pagamento. La Cassazione accoglie il ricorso della signora, a prescindere dai viaggi gratis sul bus.

