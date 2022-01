Atalanta-Inter: spettacolo ma senza reti. Il Milan tenta il sorpasso

Ora tocca a Milan e Napoli approfittare della frenata nerazzurra. Per gli uomini di Pioli, a San Siro contro lo Spezia, sulla carta non ci dovrebbero essere problemi. Per i partenopei, impegnati a Bologna, un'occasione per rientrare in scia scudetto.

Dybala senza joya

Il bello della Juventus è che riesce a entrare nell'occhio del ciclone anche quando non ci sarebbero motivi per parlarne visto che battere per 2 a 0 l'Udinese, di questi tempi, non è certo una impresa memorabile.

Però Madama ci è riuscita lo stesso per un pasticcio che si è inventata tutto da sola. Per cui non può dar colpa né ai perfidi media né ai soliti diabolici complotti della rete mondiale dei nemici della Juve.

Il pasticcio è stato ben fotografato dall'occhiataccia che Paulo Dybala, l'unico attuale vero talento bianconero, ha rivolto alla tribuna dopo aver realizzato il primo (splendido) gol ai danni del friulani.

L'argentino, al posto che esultare, ha fissato gelidamente un punto impreciso dove sedevano l'a.d. Maurizio Arrivabene (un cognome da incrociare le dita) e il vicepresidente Pavel Nedved, quello che pur essendo un signore di mezza età ha l'incongrua pettinatura di un paggetto medioevale.