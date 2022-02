Atalanta, ora c’è la firma: arriva il socio Usa, Percassi e Pagliuca co-presidenti

«Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L'Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità» ha dichiarato il futuro co-presidente Pagliuca. «Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l'obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre più competitivo su scala italiana e internazionale».

La valutazione, i progetti sullo stadio e i conti del club

La valutazione del club supererebbe, secondo le indiscrezioni, i 400 milioni di euro e si avvicinerebbe ai 500 milioni. Una parte importante del progetto sarebbe anche di tipo immobiliare con lo sviluppo dello stadio, che l’Atalanta ha già di sua proprietà.

L'Atalanta ha approvato lo scorso aprile il bilancio 2020, che si è chiuso con un valore della produzione passato da 188,6 milioni a 242. I ricavi da trading sono ammontati a 88,9 milioni (68,5 di plusvalenze, 18,8 per premi, 1,6 per cessioni in prestito). I proventi televisivi sono invece passati a 117,2 milioni e quelli non audiovisivi a 4,2 milioni. La partecipazione alla A ha portato 56 milioni, mentre la Champions 61 milioni. Le sponsorizzazioni sono salite a 18,2 milioni. I ricavi da botteghino sono scesi invece a 4 milioni a causa della pandemia. Se si guarda invece la struttura dei costi, quelli più significativi sono stati gli stipendi dei tesserati, pari a 69,3 milioni, seguiti dagli ammortamenti di diritti pluriennali a 39,8 milioni.