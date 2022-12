Atelier des Ors, Collezione Frivolité

La nuova collezione Frivolité è sinonimo dell'eleganza e dell’arte di vivere francesi con un riferimento ai ruggenti anni ’20. Dall'esperienza di Marie Salamagne nascono due profumi: Pink me up e Noir by Night. Pink me up è una gioiosa bollicina con il carattere effervescente e fruttato dello champagne unito alla dolcezza della mora e al bergamotto a cui si aggiungono le inebrianti note floreali di fiori d’arancio e iris.

12/16 14/16 Menu