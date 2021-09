Atelier di ricerca, boutique di tradizione, concept store: il retail racconta la creatività italiana

2' di lettura

50 spazi da scoprire. 50 occasioni per sperimentare la moda sul territorio. Un viaggio in Italia attraverso le sue boutique. Incastonate nel centro storico, nella via del passeggio o in una calle quasi segreta, oppure ospitate in un palazzo rinascimentale o in un loft con gli interni firmati da architetti e designer contemporanei. Ma è quello che c'è dentro che conta: perché, anche e soprattutto per i negozi multibrand, il “brick and mortar” ha ancora un senso ed è insostituibile. Così come l'attento lavoro di selezione e di ricerca, il mix di griffe di lusso ed expertise di nicchia, la capacità di tessere un racconto di moda coerente con la città che li ospita e personalizzato sulla clientela che li frequenta.

«Questo libro - “L’Italia in 50 vetrine” - nasce per raccontare le storie dietro ogni vetrina e ogni acquisto, quelle di chi allestisce, stagione dopo stagione, un racconto coerente di proposte e quelle di chi in quel negozio cerca, di volta in volta, la soluzione temporanea, definita, efficace a un bisogno personale. Un mondo variegato, nutrito di intelligenza del fare e del selezionare, che narra la creatività e l'imprenditorialità italiana, da Nord a Sud», scrive il direttore di How to Spend It Nicoletta Polla-Mattiot nella prefazione.

Vetrine, per vivere le città. Infatti, a ogni proprietario viene chiesto il luogo del cuore, un consiglio su che cosa vedere, al di là e oltre lo shopping: una piazza, un museo, un giardino nascosto, un caffè... Viaggio nei negozi d'Italia, dunque: di moda, ma anche di oggetti e design.

Dietro ogni vetrina, c'è qualcuno che ti accoglie, ti consiglia, parla con te, scambia le sue conoscenze e la sua competenza su trend ed eleganza. Questo è il valore aggiunto: l'importanza dell'esperienza reale di una moda che si guarda, si tocca, si prova, si mixa e delle relazioni e interazioni con chi aiuta, combina e seleziona il meglio dei brand e degli abbinamenti, per proposte su misura, mai intercambiabili, sempre personali.

L'autrice

Lisa Corva, scrittrice (l'ultimo romanzo è Ultimamente mi sveglio felice), giornalista di moda e design, per How to Spend it cura dal 2014 la ricerca e la selezione degli atelier e top shop, componendo una mappa del retail fisico del lusso, in Italia e nel mondo.