Atene: nuova vita all’arte con il museo Alekos Fassianos

Per chi non ci torna da anni o per chi non ci è mai stato Atene è certamente una delle capitali europee da mettere in agenda per il 2024. Protagonista da qualche anno di un’importante rinascita nell’arte, nel design, nella moda oggi coniuga la sua preziosa storia e arte antica ad una forte contemporaneità. Alle stradine del pittoresco e collinare quartiere di Plaka alle pendici dell’Acropoli, le taverne a conduzione familiare e i caffè con dehors aperti fino a tardi, si alternano nuovi quartieri. Per gli appassionati di architettura non c’è solo il Partenone ma la storia passa dagli edifici di Omonoia e Kolonaki: dal Neoclassico agli anni ’30 alle costruzioni del 1970 con lo stile Bauhaus che vive accanto all’Art Déco e ai palazzi anni ’50. Da qualche mese ha aperto i battenti un museo dedicato a Alekos Fassianos (1935-2022) uno dei più grandi artisti greci del Novecento. Si trova nell’edificio modernista della famiglia Fassianos, già sede dell’Alekos Fassianos Estate, ente non profit fondato nel 2020 dall’artista e dalla sua famiglia per preservare, proteggere e valorizzare le opere del maestro. Progettato in origine come spazio espositivo accessibile solo all’artista e ai suoi amici, oggi è aperto al pubblico con mostre, talk e un programma educativo per famiglie e bambini, un tassello importante che completa la mappa artistica e architettonica contemporanea di Atene.

