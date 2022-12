Atene, attentato alla diplomatica Susanna Schlein, sorella di Elly. Tajani: «Salva per miracolo». Vigilanza rafforzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non cala la tensione dopo l’attentato avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì ad Atene ai danni del Primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia, Susanna Schlein, sorella maggiore di Elly Schlein, la ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna che domenica formalizzerà la sua candidatura alla guida del Partito democratico. Fin da subito la Farnesina, nel confermare la notizia, ha condannato con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene.

Tajani: «Schlein è salva per miracolo»

Susanna Schlein «è salva per miracolo perchè per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dei Med Dialogues, commentando l’attentato di Atene. «Probabilmente - ha aggiunto - si tratta di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri».

Rafforzata la vigilanza a sedi diplomatiche italiane

Sul fronte delle indagini, le autorità greche si stanno impegnando per assicurare al più presto alla giustizia gli autori dell'attentato incendiario: si apprende che è stata subito disposta una vigilanza rafforzata presso le sedi delle autorità diplomatiche italiane.

A renderlo noto è stato il ministro greco per la sicurezza dei cittadini, Panagiotis Theodorikakos, che questa mattina ha avuto un colloquio con il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi.

Procura Roma apre fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Il procedimento è coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi. I magistrati capitolini attendono le prime informative per rubricare il fascicolo ma non è escluso che si procederà per attentato con finalità di terrorismo.