Atenei, i pochi fondi abbassano i ranking

L’impatto sui bandi Ue

Se le conseguenze interne di un quadro del genere sono intuibili, ad esempio sui servizi agli studenti, quelle internazionali lo sono un po’ meno. E qui ci viene in supporto ancora una volta il presidente del Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde quando sottolinea l’impatto negativo «sulla possibilità di concorrere, con successo, a bandi competitivi per finanziamenti nell’ambito della ricerca a livello europeo». E ancora di più quando fa notare che se «i ricercatori italiani sono un terzo dei ricercatori tedeschi è lampante che abbiano meno possibilità». Con tanto di metafora calcistica, legata forse ai successi sportivi della “sua” Atalanta: «Mentre gli altri giocano in 11 noi giochiamo con squadre di 7 giocatori, e i 7 sono quasi sempre old player e la competizione è la Champions League».In un sistema come il nostro che negli ultimi 10 anni ha perso 5mila tra docenti e ricercatori anche un piano straordinario di 1.607 ingressi rischia di non bastare.

Il ritardo nei ranking internazionali

Gli effetti del sottofinanziamento italiano cominciano a vedersi anche sulle discusse (soprattutto dai rettori) classifiche internazionali. Prendiamo il ranking 2020 del Times Higher Education (The). Ebbene le prime 50 posizioni sono occupate da realtà che hanno un rapporto studenti- staff pari a 13,8 che sale a 16,2 per le prime 100. Laddove le università tricolori presenti nella graduatoria del The hanno in media più di 26 allievi per staff. Non stupiamoci poi che - se escludiamo Sant’Anna e Normale di Pisa - la prima italiana (Bologna) arrivi solo al 168esimo posto e la seconda (Padova) addirittura oltre quota 200.

Per approfondire:

● Fondi premiali agli atenei, vincono Venezia e Milano