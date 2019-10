Atenei pronti ad assumere 2.400 nuovi professori

Lo sblocco ateneo per ateneo

Rinviando alla tabella pubblicata qui accanto per avere il quadro di partenza sulle assunzioni 2019 ateneo per ateneo, vediamo quali realtà potranno fare più turnover. Almeno sulla carta, visto che la scelta spetterà poi alle singole università che dal 1° dicembre - quando terminerà il congelamento imposto dalla manovra scorsa - potranno far partire i bandi. Toccherà a loro decidere quanti posti mettere a concorso per gli aspiranti professori universitari che nel frattempo sono entrati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima o e seconda fascia (su cui si veda l’articolo pubblicato qui sotto). E anche quali, sulla base alla scala di equivalenza decisa dal Miur . Ad esempio, l’ingresso di un professore di prima fascia vale un punto mentre per un associato ne servono 0,7.

In valore assoluto i margini di manovra maggiori li avranno La Sapienza di Roma (con 187,95 tra punti organico ordinari e aggiuntivi), l’Alma Mater di Bologna (153,82) e la Federico II di Napoli (144,92). Laddove quelli minori spetteranno alle università del Molise e di Cassino: unica insieme a Catania ad aver sforato l’80% per l’indicatore delle spese di personale. Se si ragiona in percentuale l’aumento del turnover maggiore rispetto al 2018 sarà più sensibile per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (+ 477% sul 2018), la Sissa di Trieste (+342%) e il Politecnico di Milano (+262%). Premiate, tutte e tre, dall’ampliamento dei parametri meritocratici scelti dal Miur.

Le chance di assunzione

Margini di flessibilità nelle assunzioni previsti per i singoli atenei in graduatoria in base al totale di punti organico