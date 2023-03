Atenei resistenti al gender gap: solo il 26% degli ordinari è donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il mondo accademico italiano fa fatica a superare il gender gap accumulato negli anni. A confermarlo è il focus del ministero dell’Università che ogni anno arriva puntuale alla vigilia dell’8 marzo. E che ci restituisce, ancora una volta, l’idea degli atenei come tante piramidi rovesciate sparse lungo la penisola. Le donne, che sono ampia maggioranza fino alla laurea, finiscono in minoranza appena c’è in ballo una cattedra. E, come dimostra il grafico pubblicato qui accanto, più è alto l’incarico...