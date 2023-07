Atlante delle piccole scuole, la nuova mappatura in Italia a cura di Indire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 11.627 le piccole scuola in Italia, suddivise tra 2.504 scuole dell'infanzia, 7.435 scuole primarie e 1.688 scuole secondarie di primo grado. È quanto risulta da un'indagine quantitativa condotta dal Movimento delle Piccole scuole Indire (www.piccolescuole.indire.it) in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicata nel volume “Atlante delle piccole scuole in Italia. Mappatura e analisi dei territori con dati aggiornati all'anno scolastico 2020/21”, che consiste in una fotografia completa delle piccole scuole e dei loro territori, uno strumento a supporto della ricerca ma anche di orientamento per i processi di decision making delle governance nazionali e locali.

Secondo la ricerca, in Italia sono 1.325 le pluriclassi, con il coinvolgimento di 648.111 studenti, di cui 45.240 nella scuola dell'infanzia, 529.757 nella scuola primaria e 73.114 nella scuola secondaria di primo grado.

Diritto all’istruzione di qualità

«I dati testimoniano una realtà importante ed estesa come le piccole scuole, luoghi che giocano spesso un ruolo importante nei territori – spiega la presidente di Indire, Cristina Grieco – garantendo il diritto ad un'istruzione di qualità nei confronti di studenti che abitano in contesti più fragili. L'Atlante, strumento unico nel suo genere, permette di avere una mappatura ampia e aggiornata delle piccole scuole, analizzando non solo i contesti isolati e periferici, ma anche le aree urbane e peri-urbane. Le piccole scuole, dunque, sono un fenomeno consistente nel sistema scolastico italiano e fortemente rappresentativo del primo ciclo di istruzione: le piccole scuole dell'infanzia risultano il 19,0% di tutte le scuole dell'infanzia statali, le piccole scuole primarie il 50,6% di tutte le scuole primarie, le piccole scuole secondarie di I grado il 23,3%. Le regioni che contano complessivamente il maggior numero di piccole scuole – conclude Cristina Grieco – sono Campania (33,9), Piemonte (28,2%), Lombardia (25,1%), Calabria (32,1%), Sicilia (26,8%)».

I contesti territoriali

A partire dai dati sulla distribuzione delle piccole scuole nel Paese, l'Atlante fornisce maggiori elementi conoscitivi sui contesti territoriali in cui esse operano. Sono stati presi in considerazione i territori comunali a cui le piccole scuole afferiscono, individuando tre dimensioni di analisi in grado di restituirne la complessità alla luce delle odierne trasformazioni economiche e sociali: isolamento, perifericità, marginalità. Ognuna di queste dimensioni comprende variabili territoriali, demografiche e socioeconomiche.In base alla zona altimetrica le piccole scuole si distribuiscono come segue: collina 47,9%, montagna 29,1%, pianura 23%. Si trovano prevalentemente in Comuni con un basso grado di urbanizzazione (57,5%), cioè in contesti rurali, in buona parte in comuni a medio grado di urbanizzazione (31,3%) e per l'11,2% in comuni ad alto grado di urbanizzazione. Il 48,4% delle piccole scuole si trova nelle cosiddette “aree interne” del Paese, che vivono situazioni più o meno marcate di difficoltà nell'accesso ad una serie di servizi di base.

L’analisi

All'interno dell'Atlante è possibile consultare un lavoro importante di clusterizzazione, cioè di analisi su tre gruppi omogenei per caratteristiche, realizzato dai ricercatori Indire Rudi Bartolini, Chiara Zanoccoli e Giuseppina Rita Jose Mangione. Il Cluster 1 raccoglie in prevalenza comuni con un tasso di urbanizzazione medio-alto, densamente abitati, con scarse o assenti problematiche di perifericità e marginalità, che possono contare su collegamenti veloci alla rete internet; il cluster registra una dominanza di comuni del Nord. Nel Cluster 2 si trovano comuni rurali, situati prevalentemente in montagna, per oltre il 47% periferici o ultra-periferici, con gli indicatori socioeconomici più critici rispetto agli altri cluster. Il Cluster 3 è composto da comuni di cintura a basso grado di urbanizzazione situati in collina o pianura, prevalentemente nel Nord Ovest del Paese. Sono caratterizzati da una bassa estensione territoriale e da buone condizioni socioeconomiche.

Per approfondire lo studio è possibile scaricare gratuitamente l'Atlante delle piccole scuole dal sito del Movimento delle Piccole, alla pagina “La piccola scuola in numeri”, uno spazio Osservatorio costantemente aggiornato in cui rintracciare i dati essenziali sulle piccole scuole sia a livello nazionale che regionale.Per scaricare l'Atlante delle Piccole Scuole in Italia: https://piccolescuole.indire.it/ricerca/la-piccola-scuola-in-numeri/.

