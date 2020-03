Atlantia ancora nella bufera con il crollo del traffico per il coronavirus

(REUTERS)

Continua il momento nero di Atlantia a Piazza Affari, dove il titolo naviga in fondo al listino principale di Piazza Affari con un ribasso a doppia cifra dopo essere anche entrata in asta di volatilità. Da metà febbraio, quando il titolo era risalito a 23 euro, la holding della famiglia Benetton ha bruciato oltre il 60% della propria capitalizzazione che ormai è inferiore agli 8 miliardi. Due, come noto, i fattori che pesano: la rottura del negoziato con il Governo su Aspi (che ha portato anche allo slittamento nell'approvazione del bilancio 2019 ) ma soprattutto, specie negli ultimi giorni, il crollo del traffico su autostrade e aeorporti a causa evidentemente delle restrizioni del Governo sugli spostamenti per il coronavirus.

Per analisti impatto del 10% su ebitda 2020

Al proposito, venerdì a mercati chiusi Atlantia ha pubblicato i dati di traffico sulle autostrade in Italia, Francia e Spagna e degli aeroporti che hanno mostrato l'emergenza in tutta la sua gravità. Aspi ha registrato un -4,4% fino all'11 marzo, mentre per Abertis la Spagna ha registrato un +2,2% e la Francia +1,9%. Nelle ultime due settimane invece per l'effetto del Covid-19, Aspi ha registrato rispettivamente cali del 22% e 40% e la Francia dell'11% e 7%. Negativo anche il traffico aereo, con Adr a -14% fino all'11 marzo e Aca (Nizza) a -1%. Nell'ultima settimana Adr è in calo del 71% e Aca del 47%, anche per lo slittamento di alcuni importanti eventi a giugno. Secondo Equita, per le autostrade in Italia, Francia e Spagna dove la ripresa post emergenza Covid-19 dovrebbe essere più rapida, la riduzione del traffico su tutto il 2020 «rischia di essere high-single digit, mentre per gli aeroporti l'impatto potrebbe rimanere negativo più a lungo per l'effetto della programmazioni dei voli (oltre all'impatto Alitalia per Adr) e quindi essere tra il 15% e il 20%».

Come si riflette tutto ciò su Atlantia? Secondo Equita l'impatto sulla stima dell'ebtida 2020 sarà attorno al 10% (nel dettaglio tra "high-single digit" e "double digit") e in generale , spiega il broker, «l'emergenza causata dal Covid-19 avrà un impatto significativo sui risultati 2020 di Atlantia, già penalizzata dall'incertezza introdotte dal decreto Milleproroghe».

