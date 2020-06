Atlantia ancora in rialzo, il mercato punta sull'accordo con il Governo Ieri fumata nera dal vertice di maggioranza ma la Borsa crede all'intesa. Intanto Cd p proroga un prestito Aspi in scadenza a inizio luglio di Cheo Condina

La nuova fumata nera del vertice di maggioranza di ieri sulla concessione di Autostrade non ferma Atlantia che in Borsa recupera oltre il 2% ed è tra i migliori titoli dell'Ftse Mib.

Ad alimentare gli acquisti sul titolo ci sono le attese per un accordo con il Governo ma anche la decisione del cda di Cdp, secondo quanto riportato dal Messaggero, di allungare dall’8 luglio al 30 novembre la scadenza di un prestito da 500 milioni concesso ad Aspi nel 2009.

Non è la prima volta che il finanziamento viene rinnovato (era avvenuto già a febbraio), tuttavia sul mercato c’è chi interpreta questa decisione come il segnale di un possibile disgelo tra il Governo e la concessionaria. O quanto meno del fatto che parte dell’esecutivo stia realizzando la situazione di grave emergenza finanziaria in cui è stata posta Aspi con il Decreto Milleproroghe. Tanto più che per Cdp si parla di un possibile ingresso nel capitale di Atlantia.

Ancora divergenze Pd-M5S su concessione

E’ anche vero che il vertice di maggioranza di ieri sul dossier concessione non avrebbe dato i risultati sperati con i grillini che restano ancora su posizioni radicali, più vicini alla revoca che a un accordo con i Benetton,

tanto che le posizioni con il Pd si sarebbero addirittura allontanate. La volontà di Giuseppe Conte è quella di trovare un accordo entro il 22 luglio, quando verrà inaugurato il nuovo Ponte di Genova, ma ieri il premier è stato costretto a rinviare ogni decisione anche per il mancato accordo politico sulla valorizzazione da dare ad Aspi.