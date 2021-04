Atlantia apre all’offerta di Cdp La parola ai soci il 31 maggio

3' di lettura

Non è una presa di posizione netta quella del consiglio di amministrazione di Atlantia rispetto alla nuova proposta presentata dal consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti per l’88% di Autostrade per l’Italia ma è comunque un chiaro segnale che il board è pronto a imboccare la strada per cedere l’asset alla cordata. Al punto che ha deciso di convocare per il prossimo 31 maggio l’assemblea degli azionisti che dovrà dare il proprio parere, consultivo, sulla proposta. E di fissare per l’11 giugno...