Atlantia brilla a Piazza Affari, la Cdp riaccende l'ottimismo sull' accordo di Chiara Di Cristofaro

Atlantia si scalda in Borsa, mentre il dossier Aspi è di nuovo al centro dell'attenzione. Il titolo è tra i migliori del FTSE MIB, con un rialzo attorno ai due punti, dopo avere lasciato alla vigilia sul campo il 3,7%. A riaccendere il faro sulle azioni, le parole di Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, che ha parlato di accordo in avvicinamento sul dossier. Nei giorni scorsi, indiscrezioni di stampa avevano dipinto scenari di stallo nelle trattative tra Governo, Cdp e Atlantia sul futuro di Aspi, con un accordo descritto come molto lontano e con ipotesi di lasciare il controllo di Aspi in mano ad Atlantia, la revisione del contratto e il rafforzamento del ruolo di regolatore del Governo.

In un'intervista a Repubblica, Palermo ha detto che su Autostrade si sta continuando a lavorare. «Non è una trattativa semplice - ha detto - ma ci stiamo avvicinando. L'auspicio è che vada in porto in tempi stretti. Continuiamo a lavorarci in silenzio, bisogna essere tenaci e trovare la soluzione». In effetti in questi giorni sono attese novità: il 3 settembre il cda straordinario dovrebbe valutare due alternative per separarsi da Aspi, la cessione dell`88% con asta internazionale e lo spin-off parziale o proporzionale di Aspi. Il Sole 24 ore sottolinea che in queste settimane gli accordi non si sono mai interrotti e che la partita si deciderà a breve. La holding Atlantia, ricorda Equita, ha un debito di circa 5 miliardi di euro, che in piccola parte sarà ridotto dalla cessione di una quota di minoranza di Telepass. Inoltre, anche in Abertis il leverage è elevato considerando l`incertezza sul traffico. Il Ministero delle Infrastrutture deve approvare il nuovo Piano Economico Finanziario di Aspi, importante per arrivare a una valorizzazione della società.

