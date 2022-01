Atlantia in calo a Milano, Mediobanca abbassa giudizio su prospettive 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atlantia viaggia in fondo al FTSE MIB penalizzata, secondo i broker, da una valutazione degli analisti di Mediobanca Securities che ha abbassato a «neutral» la raccomandazione sul titolo. La casa di investimento ha inoltre portato a 20 euro il target di prezzo sul titolo a fronte del 21,2 euro precedente. In un report che guarda all'intero 2022 Mediobanca Securities sottolinea che, se le attività autostradali stanno recuperando i livelli 2019, il settore aeroportuale soffrirà ancora della volatilità legata al Covid.

Un tema chiave per Atlantia inoltre sarà il reinvestimento del capitale di 8 miliardi derivante dalla cessione di Aspi: su questo tema Mediobanca Securities ritiene che il mercato continuerà a restare guardingo sul titolo fino a che non avrà maggiore visibilità sulla strategia di eventuali acquisizioni. In generale comunque gli analisti rilevano che nel 2022 il settore dei trasporti potrebbe sottoperformare l'andamento generale del mercato senza dimenticare il tema della revisione delle tariffe per autostrade e per gli aeroporti in Italia che suggerisce di essere cauti sulla controllata Aeroporti di Roma.