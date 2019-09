Atlantia, il mandato di Castellucci nelle mani del Cda Giovanni Castellucci ha chiesto al presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, la convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario della holding. E Secondo fonti finanziarie il numero uno ha deciso di assecondare la richiesta e per questo il board è stato inserito in agenda per martedì pomeriggio di Laura Galvagni

L’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci (Ansa)

Sul tavolo, ovviamente, le delicate questioni di governance a valle dei recenti sviluppi legali che hanno coinvolto la controllata Autostrade per l’Italia. Vicende che a questo punto sembrano imporre una svolta strutturale al vertice della compagnia.

Il mercato guarda in particolare con attenzione alle possibili dimissioni del ceo Castellucci , rispetto al quale non si hanno al momento conferme .

Di certo la Borsa continua a penalizzare le quotazioni della holding dopo l’arresto di tre dirigenti delle controllate Aspi e Spea (e altre misure cautelari a carico di sei persone) per i rapporti sullo stato di manutenzione di alcuni viadotti della linee autostradali gestite dalle società della holding. Le misure rientrano nell’ambito di un nuovo procedimento penale aperto dalla Procura di Genova nei confronti di dirigenti e tecnici di Aspi e Spea per presunta attività di falso nei rapporti riguardanti le condizioni e le criticità di alcuni viadotti autostradali. Dopo il -8% di venerdì, le azioni continuano così a scendere tanto da viaggiare ormai stabili sotto i 21 euro.