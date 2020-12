Atlantia, Cdp e fondi prendono tempo. Aspi lancia il polo dell’ingegneria Da Cassa «estrema cautela» ma alla holding serve una risposta per metà mese. Nasce Tecne, che svolgerà le attività di progettazione per il piano di investimenti di Laura Galvagni

«Estrema cautela». È questo allo stato dell’arte l’approccio di Cdp e dei fondi, Blackstone e Macquarie, rispetto al dossier Autostrade per l’Italia. Ieri in serata era prevista la scadenza per la presentazione ad Atlantia di un’offerta per l’88% di Autostrade ma la cordata capeggiata da Cassa ha chiesto altro tempo.

La ragione? Ancora troppe incognite, a parer loro. Sul nuovo piano economico finanziario di Aspi l’accordo è stato trovato pochi giorni fa, ci sono ancora una quantità enorme di documenti...